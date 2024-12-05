Переведення через "Армія+": у МОУ назвали причини, через які відхиляють заявки

Речник Міноборони каже, що переважно це трапляється через неправильне оформлення або некоректну подачу документів.

На сьогодні опрацьовано 9 850 рапортів військових щодо зміни місця служби, 2 247 - отримали позитивне рішення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає "Укрінформ".

"Уже понад 9 850 рапортів опрацьовано, 2 247 – отримали позитивне рішення, тобто майже чверть. Найпопулярніші причини переведення: має висновок ВЛК про погіршення здоров'я; хочу займатися тим, що вмію найкраще, і до командира, якому довіряю; хочу виконувати бойові задачі. Тобто люди, потрапивши в периметр невідомого, від початку пішовши воювати, роздивилися, зрозуміли, чим вони хочуть займатися у війську і відповідно вирішили змінити свою долю й за допомогою застосунку "Армія+" це можна зараз зробити доволі швидко і ефективно", – розповів він.

Відповідаючи на питання, з яких причин відхиляються заявки на переведення, речник МОУ повідомив, що переважно це трапляється через неправильне оформлення документа або некоректно подані документи.

"Нагадаю, що для того, щоб оформити цей рапорт в "Армія+", до рапорту треба дати копію військового квитка, посвідчення або посвідчення офіцера, рекомендаційний лист від частини, в яку військовий планує переведення, тобто такий лист має бути, причому рекомендаційний лист має включати період участі в бойових діях, щоб кадровий центр Збройних сил України мав вичерпний перелік даних для ухвалення рішення", – пояснив речник.

Лазуткін додав, що у випадках, коли військовий не може за станом здоров'я продовжувати службу на своїй посаді, додатково потрібен висновок військово-лікарської комісії. Після цього кадровий центр ЗСУ за 72 години перевіряє цей запит і результат перевірки повідомляється військовому через застосунок "Армія+".

"У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження наказ на переведення має бути підписаний протягом 24 годин головнокомандувачем ЗСУ – це для офіцерів, і начальником Генштабу – для рядового, старшинського і сержантського складу", – пояснив Лазуткін.

Повернення до служби після СЗЧ

Коментуючи питання повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ), речник зауважив, що їх кількість постійно зростає.

Лазуткін нагадав, що згідно зі змінами до законодавства, до 1 січня 2025 року військові можуть повернутись до служби без конфліктів із законом.

"Охочих повернутися насправді багато, лише за листопад маємо близько 6 тисяч таких випадків, а за останній тиждень – ще декілька тисяч. Командир військової частини протягом 72 годин після повернення продовжує дію контракту, відновлює грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення, соціальні гарантії та пільги також поновлюється з моменту повернення. Також важливий момент – у день продовження військової служби командир військової частини у письмовій формі має повідомити ВСП (військову службу правопорядку – ред.), що військовий повернувся", – зазначив він.

Речник МОУ додав, що військові після СЗЧ розподіляються в батальйони резерву армійських корпусів оперативного резерву, а далі – у визначені військові частини, крім тієї, яку вони самовільно залишили.

Лазуткін нагадав, що Міністерством оборони наразі визначені 17 військових частин для таких військових і протягом листопада кількість людей, які повертаються, постійно збільшується.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" від 15 листопада запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Процес дуже зручний і займає лише близько 15 хвилин.

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