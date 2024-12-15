Переведення для воїнів Нацгвардії: Зеленський анонсував нову функцію в "Армії+"

У найближчому майбутньому до функціоналу “Армії+” також будуть додані підрозділи прикордонної служби.

Відтепер військовослужбовці Національної гвардії України можуть скористатися можливістю переведення через застосунок "Армія+".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні – новий крок у нашому державному застосунку "Армія+": тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії", – розповів Зеленський.

У найближчому майбутньому до функціоналу “Армії+” також будуть додані підрозділи прикордонної служби. На сьогодні вже ухвалено 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів Збройних сил України.

"Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", – підкреслив Президент.

Нагадаємо, що згідно з законодавством України, українські бійці тепер можуть отримати грошову винагороду або додаткову відпустку за знищення техніки ворога.