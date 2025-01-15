Переведення фахівців Повітряних сил в піхоту: у DeepState пояснили ситуацію

Вчора, 14 січня, Мережу сколихнула новина про переведення фахівців Повітряних Сил та ППО в піхоту, що стало по суті темою дня для обговорень. Щоб з'ясувати більш детально ситуацію, DeepState попросили бійців, які зіштовхувалися з даною проблемою написати нам в бота.

Про це повідомляє DeepState.

"Нам написали близько сотні людей з різноманітними кейсами", — наголосили осінтери.

Проблема є і вона систематична

Як зазначається, про ситуацію говорили і раніше, намагалися звернути увагу, але остання директива про переведення стала ледь не однією з найбільш масштабних. Щонайменше це тривало з середини 2023 року, на жаль, було відправлено багато важливих людей. І тут DeepState відзначають декілька моментів серед відгуків:

Перший — коли звертають увагу на штатку ПС або ППО, де присутні особи, які не є ефективними, мають конфлікт з командуванням або на їх думку "штатка" не є критичною і цих осіб можна перевести в Сухопутку. Важливо зазначити також факт, що є випадки, коли командири перебувають в ситуації з обмеженим штатом людей і задля збереження хоч якоїсь ефективності, вони намагаються виконати директиву, віддаючи хоч і цінні кадри, але які не зупинять роботу підрозділу при їх відсутності. Це дуже неприємно і складно, і таким командирам ми відверто співчуваємо, адже виконати наказ "дайте людей і нам байдуже" задача не з простих.

"Згадують бійці також і про "своїх" людей, яких командири за домовленістю ховають і такі не опиняються в списках на переведення", — акцентували аналітики.

Другий — це свідома відправка фахівців, які мають специфічні навички, знання та досвід і їх відсутність прямо впливає на роботу підрозділу. В першу чергу це: військовослужбовці обслуговування, логістики, наведення, мобільних вогневих груп (МВГ), ремонтників, водіїв специфічного транспорту, фахівців радіотехнічної служби, зв'язківців, офіцерів різного рівня тощо. Цей список насправді дуже широкий та різноманітний.

"Окремо варто звернути увагу на "перепідготовку" бійців ПС та ППО, яку вони проходять у зв'язку з переведенням, адже велика кількість військових зазначила, що ВОС-100 вони отримували за 3-5 днів підготовки. А підкріплювали "ефективність" такої перепідготовки відгуки бійців безпосередньо в бригадах, куди направляли переведених і картина там вимальовується не з найкращих. А ще гірше, коли з таких бійців формували чергову зведену групу, яка без бойового злагодження потрапляла в прикомандирування до бригади чи просто відправлялася на бойове завдання. Відповідно результативність від подібних рішень завжди була і є мінімальною. Необхідно звернути увагу також на військовослужбовців, які здобували додаткові навички закордоном і так само бездарно втрачаються, що є абсурдним явищем", — пояснили DeepState.

Там додають, що насправді прийшли бійці й з інших родів військ, зокрема, інженери, медики, які зіштовхуються з подібними випадками.

"Проблема є і вона, на жаль, дуже різноманітна та системна. Суспільний розголос сьогодні просто призупинив черговий випадок повторення проблеми, але навряд повністю припинив і з цим терміново необхідно щось робити. Важливо провести аудит штатки Повітряних Сил та ППО, віднайти "схеми", які посилюють корупційну складову в структурах, сформувати список критично-важливих посад, які будуть недоторкані в плані переведень і налагодити профвідповідність тих, хто проходить службу в ПС чи ППО тощо. Ці випадки мають величезну ціну — життя людей. Тож проблему необхідно терміново вирішувати", — звершили у DeepState.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

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