Переведення спеціалістів ПСУ у піхоту: Сирський прокоментував ситуацію

За словами Сирського, завдання ЗСУ - не допустити, щоб хтось з незамінних фахівців потрапив на фронт.

Заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил в піхоту. Ці кадри пройшли дороговартісну підготовку і мають відповідний досвід.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, повідомляє ТСН Тиждень.

"Є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил в піхоту", – підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив мені в інтерв'ю.

Людей, які обслуговують літаки, фактично немає ким замінити.

Водночас він додав, що є потреба на фронті. Треба підвищити кількість особового складу механізованих бригад. Відтак зменшення логістичної складової, складової забезпечення.

"Знову таки, в розумних межах", – підсумував Сирський.

Повна розмова з генералом Олександром Сирським буде опублікована на YouTube-каналах "ТСН" та "ТСН Тиждень", а також сьогодні ввечері, о 20:00, в ефірі телепрограми "ТСН Тиждень".

Раніше у DeepState пояснили ситуацію, яка склалася з переведенням фахівців Повітряних сил в піхоту.

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