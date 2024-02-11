"Перевершив наші очікування": український льотчик вражений можливостями F-16

Тренування українських пілотів на F-16, яке триває у США та ЄС, йде за планом.

Про це розповів військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний "Фантом" в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус.

"Підготовка йде повною мірою, як і планувалося. Навчаються не тільки пілоти, а, як ви знаєте, навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Вони так само готуються", - зазначив він.

Він додав, як і було сплановано, на підготовку одного пілота або однієї груп йде приблизно 6 місяців.

"Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом, це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є своя бюрократія, і вона вимагає часу. Тому це й вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом. І звісно, всі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація - це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. На літак працює багато персоналу, і це велика система. І льотчик або технік - це маленький гвинтик у великій системі", - пояснив він.

"Фантом" розповів, що українські пілоти вражені можливостями F-16. Вони впевнені, що цей літак збільшить спроможність бойової авіації.

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"Цей літак просто перевершив їхні очікування. Навіть з тим об'ємом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. І ви можете уявити, що є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, на що ще цей літак може бути спроможний", - зауважив він.

Щодо викликів, то, за його словами, на початку було складно, бо "це літак нової генерації, більш диджіталізований літак, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Ми з таким не стикались, у нас підготовка йде трошки інакше, і наш літак набагато простіший, ніж F-16".

"І так само підхід до підготовки, до виконання польотів - зовсім інший. Тут більше вимагається самостійної підготовки, ніхто над душею не стоїть, тому для них перелаштуватися ментально було трошки складно. Але, як я вже казав, вони дуже вмотивовані і бажання швидко перевчитися - перемагає всі ці складнощі", - сказав український ас.

За його словами, західні інструктори - вражені українськими пілотами.

"Перше враження від наших хлопців у інструкторів було, що вони вмотивовані, у них горять очі. І маючи досвід підготовки пілотів з інших країн, вони вже можуть порівняти. Вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, вони бачать досвід, якого вони набули під час ведення повітряних боїв в Україні після початку повномасштабного вторгнення, і саме ці навички вони спробують покращити на літаках F-16", - підсумував він.

Нагадаємо, Нідерланди поставлять Україні додатково ще шість винищувачів F-16.

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