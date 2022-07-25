"Перевиховують" у підвалах і розстрілюють на вулицях: мер Нової Каховки розповів про терор окупантів

Окупанти викрадають людей, примушують їх до співпраці або розстрілюють.

Про це міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, який 15 липня виїхав із Херсонщини після п'яти місяців роботи в окупації, сказав в інтерв'ю УП.

"А скільки людей забрали (росіяни. - Ред.) ?! Воїнів АТО зокрема. У нас ще от головного інженера водоканалу забрали: він їм на водоканалі, де вони кожен день воду набирали, шланг замінив – з чистого на той, що каналізацію викачують", - розповів Коваленко.

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За його словами, головного інженера водоканалу окупанти викрадали і посадили у підвал, у колишнє приміщення поліції. Там вони "перевиховують" людей.

"Там був один тракторист, якого привезли аж з Миколаївщини, був голова Новоолександрівської громади – як вийшов з підвалу, то показав нам спину, а вона вся чорна", - пригадує мер.

Коваленко також розповів про директорка однієї школи, який потім перейшов на бік окупантів. Але спершу чоловіка 17 днів протримали у цьому підвалі, де він намагався вкоротити собі віку, вени різав.

Тих же, кого не вдавалося "перевиховати" у підвалі, окупанти випустили. Щоправда, люди після цього були у різному фізичному стані.

"З тих, кого забрали, невідома тільки доля журналіста Сергія Цигіпи (викрадений 12 березня, також є ветераном АТО – Ред.). Нашому інженеру, як свідчать міські плітки, сказали, що до кінця війни він не виїде", - додав Коваленко.

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Також він розповів, що на початку окупації російський снайпер застрелив жінку, як кооперативи йшла жінка.

"Їй чи кізоньку треба було нагодувати, чи що, і в неї вистрілив снайпер. Мій перший заступник із начальником комунального підприємства поїхали через день забирати її тіло, бо ніхто не хотів. Застрелено було також водія водоканалу, який на машині обігнав військову колону", - уточнив посадовець.

Нагадаємо, після підриву Антонівського мосту росіяни можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсона.

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