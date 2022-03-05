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Перевипускати не треба: "ПриватБанк" подовжив термін дії карток на пів року

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Перевипускати не треба: "ПриватБанк" подовжив термін дії карток на пів року

УНІАН

Відвідування відділень банків під час війни є додатковою небезпекою для життя.

"ПриватБанк" продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.

Про це інформує пресслужба "ПриватБанку".

"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток "ПриватБанку", у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що у разі закінчення терміну дії платіжної картки ії не треба перевипускати чи міняти на нову.

"Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя", - зауважили у "ПриватБанку".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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