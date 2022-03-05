Перевипускати не треба: "ПриватБанк" подовжив термін дії карток на пів року

Перевипускати не треба: "ПриватБанк" подовжив термін дії карток на пів року

Відвідування відділень банків під час війни є додатковою небезпекою для життя.

"ПриватБанк" продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.

Про це інформує пресслужба "ПриватБанку".

"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток "ПриватБанку", у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що у разі закінчення терміну дії платіжної картки ії не треба перевипускати чи міняти на нову.

"Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя", - зауважили у "ПриватБанку".