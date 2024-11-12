Перевірка боєм північнокорейських вояків: Коваленко окреслив плани ворога на Курщині

Росіяни зібрали 50 тисяч солдатів, зокрема північнокорейських, у Курській області.

У Курській області (РФ), ймовірно, відбудуться важкі бої, адже вже 50 тисяч солдатів, зокрема північнокорейських, там зібрано. Проте Сили оборони готові до цього.

Про це "24 Каналу" повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, військові з КНДР розосереджені по підрозділах російської армії.

Щодо ситуації на курщині, Коваленко зазначив, що російська армія здійснювала спроби прориву біля міста Суджа – північніше у районі Погребків та західніше у районі Любимівки, і намагалася прорватися за допомогою бронетехніки та застосовував десантників.

"Будуть важкі бої, це треба розуміти, але Сили оборони готові до цього", – вважає Коваленко.

Лісиста місцевість і обмаль доріг заважатимуть ворогу вибивати українські війська. Тому Росія із запасом накопичила піхоту й додала до неї "гарматне м'ясо" у вигляді військових з КНДР, зазначив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, північнокорейські солдати з'являються на бойових позиціях, потрапляють під обстріли, але в штурмах участі не беруть. Вони проходять навчання в умовах реальної війни.

Нагадаємо, розвідка вперше перехопила розмову військових КНДР на Курщині.

В США тим часом заявили, що РФ нагромадила сили без необхідності виводити війська зі сходу України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.