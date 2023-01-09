Перевірка танкового батальйону та перекидання зброї РФ: у Білорусі знову помітили військову активність

У Білорусі знову зафіксували військову активність білоруської армії та російських окупантів.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн".

Відомо, що в Білорусі проходить бойову підготовку один із танкових батальйонів 19 механізованої бригади армії Білорусі. Військові 4 окремого танкового батальйону провели марш на полігон "Борисовський". Також білоруси готуються вчитись форсувати річку Березина.

Відомо, що 8 січня до Білорусі прибув ще один ешелон з військовою технікою РФ. Загалом до РБ росіяни перекинули 30 вагонів з військовою технікою, серед якої були 8 КАМАЗів, 6 тягачів МТ-ЛБ, 2 артилерійські машини 1В15. Також до РБ прибуло до 100 осіб особового складу РФ та боєприпаси. Цей ешелон прибув зі станції Зайцівка Воронезької області.

Загроза повторного вторгнення зі сторони Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні повідомив, що Росія накопичує ресурси та мобілізованих, щоб здійснити повторний наступ на Україну. Під загрозою знову може бути Київ. Це підтверджують й інші представники влади, зокрема Володимир Зеленський та Олексій Данілов.

Генштаб ЗСУ інформував, що військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію озброєння та військової техніки. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку.

Також речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що ситуація на білоруському кордоні напружена, проте контрольована.

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