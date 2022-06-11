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Перевірка збройних сил Білорусі: підрозділи приводять до вищих ступенів бойової готовності - Генштаб

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Перевірка збройних сил Білорусі: підрозділи приводять до вищих ступенів бойової готовності - Генштаб

Фото: "Флагшток"

Білоруські військові відпрацьовують практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

На Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 червня.

"Відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що російські військові вивозять з Білорусі боєприпаси 122 калібру, яких їм вже не вистачає у війні з ЗСУ. У Міністерстві переконані — це свідчить про кризу з озброєнням в російській армії. Водночас зазначається, що Білорусь, найімовірніше, в наступ не піде.

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