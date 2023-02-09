Перевіряли навіть Буданова: західний журналіст розповів, як під час війни потрапити до Зеленського

Журналіст зауважив, що Зеленський на зустрічі з ним виглядав втомленим та схвильованим.

Західний журналіст описав, які під час війни потрапити на зустріч з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що для цього потрібно пройти кілька рівнів перевірки.

Про це пише журналіст німецького видання Spiegel, який напередодні брав інтерв'ю у президента Зеленського в Києві.

Ті, хто не є співробітниками Офісу президента, повинні заздалегідь відправити на перевірку свої документи. У приміщенні ОП на відвідувачів чекає кілька рівнів заходів безпеки на контрольно-пропускних пунктах.

"Тепловізійні камери та пильні чоловіки з гарнітурою у вухах чекають на третьому поверсі. Відвідувачі повинні здати наручний годинник, мобільні телефони і навіть ручки, які вони принесли із собою. На початку війни Зеленський проводив інтерв'ю між мішками з піском. Тепер він приймає відвідувачів у золотій залі з інкрустованим паркетом та шовковими шпалерами", - зауважує західний журналіст.

Іноземці зауважили, що перед інтерв'ю в Офісі президента вони зустріли керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Його також перевіряли, зокрема він проходив через металошукач. Після розмови у Зеленського була призначена зустріч із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Він чекав на неї біля воріт Офісу президента.

Західний журналіст також додав, що Зеленський під час розмови виглядав втомленим та схвильованим.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини, якого вважають другом Путіна, Віктор Орбан зніяковів, коли побачив Зеленського на саміті ЄС.

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