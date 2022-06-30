Перевірять територію острова: в ОК "Південь" пояснили, чому українські військові ще не висаджувалися на Зміїний

Перевірять територію острова: в ОК "Південь" пояснили, чому українські військові ще не висаджувалися на Зміїний

Українські військові ще не висаджувалися на Зміїний, адже російські окупаційні війська могли залишити на острові "сюрпризи".

ЗСУ готуються перевірити усю територію острова Зміїний, щоб усвідомитися, що на ньому немає небезпечних об'єктів.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"На Одещині спостерігали за тим, як евакуювалися бійці РФ, але гарантій, що росіяни не підготували на Зміїному "сюрпризи" для українців, немає. Якщо навіть це і був жест доброї волі, як вони кажуть, то тоді вони його достатньо довго репетирували. Це абсолютний результат військової операції, абсолютне переконання нашими способами впливу, яки були застосовані. Всі сили й потужності, які було доцільно використати, військове командування застосувало і ми маємо такий результат", – розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що острів є стратегічним об'єктом, а тому має велике значення.

"Незважаючи на те, що це невеликий острів, – він має велике значення. Звісно, розташування на ньому протиповітряної оборони ворога і засобів вогневого ураження створювало додаткову небезпеку для України, оскільки вони намагалися таким чином убезпечити свої кораблі від нашого ураження і контролювати морське судноплавство і повітряний простір над північно-західним фрагментом Чорного моря", – зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що Залужний показав, як російські окупанти тікали зі Зміїного і як ЗСУ допомогла українська гаубиця "Богдана".