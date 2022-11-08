Перевіряв, чи усе "йде по плану": Шойгу побував на окупованих територіях України

Під час візиту "інспектував" роботу командувача російськими військами в Україні Суровікіна.

У вівторок, 8 листопада, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відвідав командний пункт Об'єднаного угруповання військ у зоні проведення так званої "спецоперації ЗС РФ".

Про це інформує Міністерство оборони РФ, опублікувавши відео начебто із засідання командувачів російської армії на чолі із Шойгу.

"На командному пункті генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ генерала армії Сергія Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки, характеру дій противника, виконання російськими військами бойових завдань на різних операційних напрямках, а також окремо - з питань забезпечення всіма видами забезпечення прибулих до складу угруповання військовослужбовців, покликаних на військову службу у межах часткової мобілізації", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Боротьба між Шойгу та Пригожиним

Серед військового керівництва РФ, зокрема власника ПВК Пригожина та міністра оборони РФ Шойгу, наростає боротьба. ЯК повідомили у Центрі національного спротиву, якщо кілька років тому ПВК "Вагнера" виступала виключно як приватна компанія з надання послуг, то наразі ця ситуація змінюється. Пригожин створює повноцінне військо, яким сам і керує. Деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні. В РФ настає момент, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції.

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