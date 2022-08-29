"Перевозять і родини": Вілкул розповів, як на лівий берег Дніпра тікають керівники окупантів і колаборанти

Тікають не лише командування вищого й середнього рівнів, а й колаборанти.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у відеозверненні.

"Є достовірна інформація, що командування окупаційних військ не лише вищого, а й середнього рівня евакуювалося на лівий берег Дніпра. Також туди свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити окупантам", – розповів він.

Вілкул додав, що отримавши героїчний опір ЗСУ та всього українського народу, російські сили продовжують застосовувати тактику терору мирних населених пунктів. Під ворожими ударами періодично опиняється і місто Кривий Ріг, а також громади, які розташовані на лінії фронту.

Натомість, за його даними, українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили командний пункт окупантів в Бериславському районі Херсонської області. Також було завдано удару й по зосередженню загарбників у Нововоскресенському та Чкаловому, а також їхніх контрольно-спостережних пунктах у Нововознесенському та Дудчанах. Крім цього, в Дудчанах і Давидовому Броді знищено два склади боєприпасів.

Раніше Джемілєв розповів про те, що Аксьонов та інші представники окупаційної "влади" вивезли свої родини з півострова.

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