Перевзувся у повітрі: Шарій в іспанському суді назвав Путіна злочинцем, а себе - "великим патріотом України"

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій "перевзувся" в суді Іспанії.
Під час допиту пропагандист назвав себе "найбільшим патріотом України", а диктатора Путіна - злочинцем.
Аудіо допиту Шарія з суду Іспанії опублікував російський опозиціонер Марк Фейгін.
"Окупація Криму - це злочин, який визнала світова спільнота. Те, що почалось 24 лютого, я не вважаю спецоперацією. Це - агресія проти незалежної держави з боку агресора Російської Федерації та злочинного рішення Путіна, яке засноване на злочинних порадах. Однозначно. Я від першого дня це вторгнення вважав агресією. Я не знаю у своєму житті більшого патріота України, ніж я", - заявив у суді Шарій.
На запитання судді, чи вважає Шарій Путіна злочинцем, той відповів, що "звісно, так".
Нагадаємо, в Іспанії 4 квітня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
Також в Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"
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