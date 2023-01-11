Перейменував Львів, обізвав президентів та погрожував: Медведєв влаштував істерику через танки для ЗСУ

"Запасний президент" Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику через передавання Україні західних танків. Він обізвав президентів Зеленського, Дуду та Науседу "убогими" та заявив, що нове озброєння не допоможе Україні.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Через рішення президента Польщі про передавання Україні сучасних західних танків Медведєв влаштував істерику, заявивши, що це нібито "не врятує Україну від розпаду". Нашу державу він обізвав "штучною та такою, яка уже нібито розпадається".

Медведєв заявив, що нібито західні танки - це "іржавий металобрухт", який нічим не допоможе на фронті.

Прикметно, що російський чиновник, який за даними ЗМІ, зловживає алкоголем, заявив, що нібито Львів "скоро перейменують на Лемберг та віддадуть "колишнім господарям". При цьому Медведєв вкотре зганьбився через своє "знання історії" та вжив німецькомовну назву Львова, яка використовувалась в часи Австро-Угорщини та під час нацистської окупації.

Пропагандистський пост Медведєва

Візит Дуди, Науседи та Зеленського до Львова: що відомо

У середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленським до Львова прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

Президент Анджей Дуда пообіцяв, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі.

Дуда і Зеленський відвідали Личаківське кладовище, де поховані українські воїни, яких вбили російські окупанти. Також лідери держав побували на ще двох знакових меморіалах - загиблим у 1918 році українським та польських захисникам Львова.

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