​Перейшли на бік ворога: дев’ятьох поліцейських з Луганщини підозрюють у держзраді

Дев’ятьом співробітникам Національної поліції Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді – перейшли працювати на бік ворога під час окупації.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

"Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ. У ході "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Дев’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, СБУ знешкодила угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств України. До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств.

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