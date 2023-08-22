Перейшов на бік росіян: СБУ повідомила про підозру прикордоннику

Служба безпеки України повідомила про підозру прикордонникові, який самовільно залишив місце служби в Донецькій області та перейшов на бік російських загарбників.

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, зловмисник потрапив у полон українських військових під час боїв у районі селища Нескучне в Донецькій області в червні цього року.

Зазначається, що затриманий обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" в Донецькій області.

"На початку березня 2022 року чоловік самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово окупованого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі. Там він пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та командуванням регулярних військ РФ і погодився на їхню "пропозицію" вступити до лав окупаційного "МВС ДНР", - розповіли в СБУ.

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Зокрема, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських захисників на південному фронті.

"Підозрюваний займав вогневі позиці поблизу російських укріпрайонів і блокпостів, які мали стримувати просування Сил оборони на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Зловмисникові загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що прокурори Офісу генерального прокурора викрили керівника підприємства, який організовував постачання неякісних бронежилетів до військової частини на Закарпатті.

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