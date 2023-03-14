Перейшов на бік ворога: бійцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді

Боєць ЗСУ "зливав" дані ворогу.
Військовослужбовцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді. Зрадник передавав інформації ворогу про стратегічні об'єкти у Миколаївській області.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Як встановили слідство, боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на сторону ворога. Зокрема, він надавав російським окупантам дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської області.
"Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військовому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ", - йдеться у повідомленні.
Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, відомого в минулому українського телеведучого судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України.
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