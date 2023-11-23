"Перейти залізницю, зайти в коксохім, заволодіти промзоною": офіцер розповів про намагання ворога в Авдіївці

Наступ ворога на Авдіївку не припиняється. Його ціль – Авдіївський коксохімічний завод. Наразі триває третя хвиля, яку виконує збільшена у кількості російська піхота.

Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов в ефірі "Еспресо".

За його словами, ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони, тож ситуація там залишається критичною, але ЗСУ знищують багато людської сили й техніки противника.

"Окупанти не полишають спроб заволодіти Авдіївкою або оточити місто. Противник атакує з усіх боків та активно працює в напрямку промзони, намагаючись туди зайти. Ці ворожі дії вже незмінні кілька днів. Бригади ЗСУ контратакують з метою недопущення просування ворога і розширення сірих зон", – розповів Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", росіяни застосовують авіацію, використовуючи керовані авіабомби, для знищення оборонних позицій ЗСУ. Вони "під фундамент" зносять усі споруди й висотки в Авдіївці, щоб унеможливити перебування там українських бійців.

Відбувається постійний тиск на місто, а атаки ворога нагадують так звані "м'ясні штурми".

"Кількість російської піхоти збільшилася на Авдіївському напрямку. Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти. Завдяки цьому гарматному м'ясу ворог мав перейти залізницю, зайти в коксохім, заволодіти промзоною. Але жодна ціль не досягнута", – повідомив боєць.

Водночас, як заявляють українські військові експерти, захоплення Авдіївського коксохімічного комбінату поставить росіян у скрутне становище, оскільки його територія є величезною “бомбою”. Там вироблявся кокс і стоять спеціальні коксові батареї. Якщо окупанти там закріпляться, а якийсь снаряд прилетить – для них це буде наднебезпечно.

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