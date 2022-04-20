Пережила Голокост, але загинула від рашизму: у холодному підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова

Пережила Голокост, але загинула від рашизму: у холодному підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова

Через вісімдесят років після порятунку від нацистів Ванда Семенівна загинула під час війни із російською армією.

У підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова.

Вона пережила Голокост, наприкінці життя хотіла знати лише одне: "Чому це відбувається знову?".

Репортаж про жінку опублікували у виданні Chabad.org.

«У 10 років Ванда Об'єдкова ховалася від німців у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому самому місті, ховаючись від російських військ», – йдеться у повідомленні музею ‎Аушвіц-Біркенау.

Ванда Семенівна Об'єдкова народилася в Маріуполі у 1930 році і пережила нацистське нашестя, що забрало її матір та рідних.

Вона була активною членкинею єврейської громади Маріуполя.

4 квітня жінка померла в морозному підвалі в Маріуполі.

Останні тижні свого життя жінка навіть не могла встати.

ЇЇ донька Лариса розповіла журналістам про те, що відбувалося у Маріуполі під час їхнього перебування там.

Вона безпорадно спостерігала, як життя її матері згасає.

Після смерті Ванди Семенівни Лариса та її чоловік, ризикуючи життям, поховали матір під час безперервних обстрілів у громадському парку менш ніж за кілометр від Азовського моря. Наразі Лариса із сім'єю перебуває у безпечному місці.

У 1941-му, коли Ванді Об'єдковій було 10 років, нацисти захопили Маріуполь і почали збирати євреїв міста. Прийшовши до родини дівчинки й забрали її матір, Марію, але Ванді вдалося врятуватися. Вона сховалася у підвалі.

Директор Маріупольського Хабад-Любавич рабин Мендель Коен сказав, що все місто перетворилося на кладовище.

"Ванда Семенівна пережила неймовірні жахи. Вона була доброю, радісною жінкою, особливою людиною, яка назавжди залишиться в наших серцях", – розповів Мендель Коен.

Нагадаємо, сотні людей залишаються під завалами заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні росіяни скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними вагою до 3 тонн.

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