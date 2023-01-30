У Харкові затримали агента РФ, який коригува удари по місту: подробиці і фото

У чоловіка на плечі - татуювання з російським гербом.
У Харкові затримали місцевого мешканця, який коригував російські ракетні удари по місту. Безробітний харків'янин "працював" на ворога близько трьох місяців.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України на території Харкова. Потім зловмисник передавав її окупантам у вигляді координат та відміток на карті через Телеграм.
"Хорошо, знаю одно место точно где они базируются, там камеры установили, отремонтировали. Единственное переживаю, там очень близко живут родные. Я сообщу, могу фото сделать", - писав харків'янин у листуванні з окупантами.
Коригувальника ворожих ракетних ударів затримали біля об’єкта критичної інфраструктури під час спроби чергового збору закритих даних.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, у ніч проти 30 січня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова. Вибух пролунав у неділю близько 11-ї вечора. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє були поранені.
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