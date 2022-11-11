Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перша армія мародерів: у Мережі показали фото знищених і розграбованих будинків зі звільненого півдня

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2627
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©

Окупанти нищать та крадуть майно українців.

Російські окупанти на півдні України залишили по собі знищені та розграбовані будинки. Таким чином перша армія мародерів "звільнила" українців від нормального життя. 

Світлини після окупації південних регіонів опублікував телеграм-канал "Миколаївський Ваньок". 

На фото видно знищені будинки українців. Також у помешканнях місцевих жителів безлад. Ймовірно перед відходом російські окупанти взялись обкрадати українців, забираючи із помешкань усе цінне. 

Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev / ©
Фото: телеграм-канал @vanek_nikolaev

Мародерство в російські окупаційній армії 

Російські окупанти від початку війни проти України активно займаються мародерством. Росіяни "звільняють" українців від їхнього майна, крадучи навіть унітази з помешкань. 

На початку війни стала відомою історія ліквідованого окупанта Дениса Цибенка, який вкрав в українців золото, проте не встиг довезти награбоване своїй дружині, оскільки його знищили.

У селі Іванівка Чернігівської області російський окупант вкрав у дівчини мобільний телефон. Після повернення до Росії він забув вийти з ICloud, завдяки чому про нього дізналася Мережа.

Ще одна трагікомічна історія сталась у Лимані. Там "бойовий бурят" вкрав з помешкання українців вуличну камеру відеоспостереження та встановив її всередині свого будинку. Тепер власник камери в режимі онлайн може спостерігати за життям сімейки загарбника.

У Херсоні росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів. Раніше російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову.  Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.

Читайте також:

У Кропивницькому майстер виготовляє фігурки загарбників-мародерів і збирає гроші для ЗСУ

У Кропивницькому майстер виготовляє фігурки загарбників-мародерів і збирає гроші для ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2627
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація