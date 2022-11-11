Перша армія мародерів: у Мережі показали фото знищених і розграбованих будинків зі звільненого півдня

Окупанти нищать та крадуть майно українців.
Російські окупанти на півдні України залишили по собі знищені та розграбовані будинки. Таким чином перша армія мародерів "звільнила" українців від нормального життя.
Світлини після окупації південних регіонів опублікував телеграм-канал "Миколаївський Ваньок".
На фото видно знищені будинки українців. Також у помешканнях місцевих жителів безлад. Ймовірно перед відходом російські окупанти взялись обкрадати українців, забираючи із помешкань усе цінне.
Мародерство в російські окупаційній армії
Російські окупанти від початку війни проти України активно займаються мародерством. Росіяни "звільняють" українців від їхнього майна, крадучи навіть унітази з помешкань.
На початку війни стала відомою історія ліквідованого окупанта Дениса Цибенка, який вкрав в українців золото, проте не встиг довезти награбоване своїй дружині, оскільки його знищили.
У селі Іванівка Чернігівської області російський окупант вкрав у дівчини мобільний телефон. Після повернення до Росії він забув вийти з ICloud, завдяки чому про нього дізналася Мережа.
Ще одна трагікомічна історія сталась у Лимані. Там "бойовий бурят" вкрав з помешкання українців вуличну камеру відеоспостереження та встановив її всередині свого будинку. Тепер власник камери в режимі онлайн може спостерігати за життям сімейки загарбника.
У Херсоні росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів. Раніше російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову. Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.
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