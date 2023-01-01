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Перша атака 2023 року: всі подробиці нічного удару по Києву

Перша атака 2023 року: всі подробиці нічного удару по Києву

Фото: Associated Press

Київ атакували безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

У ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Росія знову атакувала українську столицю.

В новорічну ніч Київська область відбила ворожу атаку дронів. У Києві працювало ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

© t.me/VA_Kyiv
Фото: t.me/VA_Kyiv

"Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників.  Є пошкодження об’єкта інфраструктури", - написав очільник ОВА Олексій Кулеба.

У КГВА заявили, що за попередньою інформацією працює ППО, проте уламки російської ракети пошкодили машину Volkswagen у Шевченківському районі. Минулося без постраждалих.

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Як працює метро столиці після атаки

У Києві зранку 1 січня змінено рух поїздів "червоною" лінією метрополітену. Повідомляється, що на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. На місці працює вибухотехнічна служба.

Наразі рух поїздів "червоною" лінією здійснюється від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Про відновлення руху повідомити обіцяють додатково.

Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе

Сили протиповітряної оборони в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 13 дронів знищили 31 грудня 2022 року, а ще 32 вже в новому році.

Ці 32 дрони атакували Київ. У новорічну ніч сили ППО збили над Києвом 32 ворожі цілі. 

У Мережі показали збиті іранські безпілотники.

"Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко - style.І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", - написав Андрій Небитов, очільник Нацполіції у Київській області.

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Нагадаємо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

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