Перша ціль РФ - мирні люди: очільник Донецької ОВА закликав жителів усієї області евакуюватися через постійні обстріли

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко рекомендує жителям усієї області евакуюватися у зв'язку зі щоденними обстрілами РФ.

За його словам, Росія обстрілює мирне населення з важкого озброєння, зокрема з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

Про це Кириленко сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 5 липня.

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"Основна порада - евакуюватися. Тенденція останніх тижнів - окупанти б'ють особливо по Слов'янську. Вже протягом тижня немає жодного дня, щоб місто не зазнавало обстрілів. Це обстріли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). І так само по-інших містах. Сьогодні були обстріли Краматорська, Бахмута і по всій лінії фронту. Тому для того, щоб ми були більш сконцентровані, а повірте, нам є над чим сконцентрувати свої зусилля, які ми щодня дуже важко витрачаємо. Щодня ми з військовим командуванням обговорюємо. Це спорудження укріплень - і загалом вся лінія оборони, над якою ми працюємо щодня. Це дуже складний і важкий процес", - пояснив посадовець.

Він зауважив, що Росія обстрілює хаотично, вона використовує тактику залякування, щоб посіяти паніку серед людей.

"Ми бачимо тенденцію, ворог стріляє хаотично, і ці обстріли виключно мають характер залякування, щоб знищити живу силу, в першу чергу місцеве населення, яке точно не має жодного стосунку до військових обє'ктів. І ті обстріли, характер, лінія, ми розбивали на сектори, яке місто і як обстрілюється - це пряма дія ворога для того, щоб сіяти паніку серед місцевого населення", - сказав Кириленко.

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