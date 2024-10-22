Перша хвиля військ КНДР в Україні: експерт розповів, чого очікувати на полі бою

Можна по-різному оцінювати підготовку північнокорейських військових, але будь-який варіант застосування цих сил має для України лише негативний фактор.

Росія найближчим часом введе північнокорейську піхоту до зони бойових дій. Залежно від різних варіантів застосування цих військ ситуація для України матиме різні наслідки, однак точно виникне негативний ефект від одноразового збільшення кількості ворога на одній або кількох ділянках фронту.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

З різних джерел звучали різні цифри, скільки військових з Північної Кореї може бути відправлено на війну проти України, найбільша з названих – 12 тис. Це представники піхотних підрозділів.

Коваленко зауважив, що раніше вказував на розміщення в Росії поблизу кордону чотирьох північнокорейських піхотних корпусів – 8-го, 9-го, 10-го та 11-го. За словами експерта, було б логічним побачити представників саме цих формувань першими. Тоді ж було зафіксовано переміщення військової техніки, наданої відповідним підрозділам. Тобто поки що до Росії вирушає виключно піхота у форматі маршового батальйону.

Поки що неможливо точно сказати, чи підрозділи з КНДР найближчим часом комплектуватимуться північнокорейською технікою, чи російською. Однак, на думку оглядача, вони так і залишаться виключно піхотною компонентою – маршовими батальйонами з мінімальною комплектацією.

Коваленко стверджує, що введення північнокорейської піхоти до зони бойових дій відбудеться найближчим часом. Це буде перша хвиля бійців з КНДР, за якою підуть додаткові. "Тому ці 12 тисяч тіл можуть бути лише початком", – зауважив аналітик.

Роль військ КНДР на фронті та вплив на поле бою

"Думаю, приділяти увагу питанню мовного бар'єру та проблемам комунікацій та взаємодії, які виникнуть у підрозділів на полі бою, не варто. Це й так усі чудово розуміють. У разі інтенсивних наступальних, штурмових дій стала, безперервна комунікація грає найважливішу роль. У мене виникають серйозні сумніви, що північнокорейські підрозділи з цього питання будуть зразково-показовими", – йдеться в повідомленні Коваленка.

За російськими мірками, 12 тис. північнокорейських бійців – це недосформований армійський корпус. Якщо він відповідатиме за певну ділянку фронту, то за відсутності штатної комплектації технікою не виявить будь-якого ККД на окремо взятій локації і навіть може досить швидко "посипатися". Але, зауважив оглядач, можливі й інші варіанти.

"Цей армійський корпус може бути використаний для прикриття кордону Росії та України у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ. Фактично кількісно він зараз перевищує групу військ "Брянськ". Або цими "інтернаціоналістами" можуть посилити Курське чи Бєлгородське угруповання, що може вирішити проблему окупантів з нестачею людського ресурсу цих ділянках", – припустив Коваленко.

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Другий варіант застосування військ з КНДР – це заміна російських підрозділів у глибокому тилу на окупованих територіях України, які виконують функції утримання території та наглядово-репресивні функції. Тоді вивільнені російські підрозділи з глибоко тилу будуть перекинуті на лінію фронту для посилення наступального потенціалу.

Третя версія – це безпосередня участь північнокорейських бійців у бойових діях на лінії бойового зіткнення як штурмових підрозділів. Аналітик акцентував, що поява такої кількості особового складу на окремому напрямку може стати серйозним посиленням наступальних здібностей ворога.

"Наприклад, якщо північних корейців зосередять на Курахівському напрямку, то як пробивна жива сила вони зроблять свою роботу, методично закидаючи наші позиції тілами. Якщо ж північнокорейський АК буде розділений на батальйони або, припустимо, на піхотні полки, ефективність такого застосування буде знижена, і вони швидше розсмокчуться в масі РОВ", – пояснив Коваленко.

Він вказав, що залежно від таких варіантів застосування північнокорейського АК ситуація для України матиме різні наслідки. Але незмінним залишиться негативний ефект від одноразового збільшення кількості сил ворога на одній або кількох ділянках фронту.

За оцінками оглядача, ймовірне одномоментне збільшення російських військ на 12 тис. може вказувати на те, що 2025 року ворог воюватиме переважно людським ресурсом у гіпертрофовано великій кількості. Коваленко також зазначив, що, можливо, перехідний період до збільшення армії РФ на 180 тис. та накопичення власного ресурсу забезпечуватиметься саме підтримкою північнокорейських підрозділів. Це наштовхує на думку, що теперішнє перекидання 12 тис. бійців до Росії може бути не останнім.

"По-різному можна оцінювати підготовку, досвід, мотивацію, рівень комунікації та адаптацію північнокорейських військових, але який із вищевикладених варіантів застосування цих сил ми не розглядали, всі вони для нас мають лише негативний фактор. Додаткові 12 тисяч у проєкції місячних втрат та їх компенсації у РОВ – це не крапля у морі. Якщо такі трансфери від КНДР стануть щомісячними, регулярними (хоча б протягом 3-4 місяців), то можна говорити про високі ризики для тих напрямків, де зосереджуватимуться північнокорейські підрозділи", – резюмував оглядач.

Нагадаємо, джерела видання LIGA.net в ГУР Міноборони України повідомили, що Північна Корея передала Росії 11 тис. бійців-піхотинців.

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