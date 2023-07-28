"Перша лінія оборони армії РФ прорвана": аналітик про успіхи ЗСУ на півдні

Українські Сили оборони атакують на півдні у двох напрямках, щоб у підсумку вийти на узбережжя Азовського моря.

Про це сьогодні в етері телеканалу FREEДОМ повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Є два напрямки наших атак на півдні. Це Бердянськ-Токмак, де ми атакуємо Работине, Новопрокопівку. Цей наступ іде на Токмак, на Мелітополь, зрештою — на Кирилівку… Це один напрямок. І наступний напрямок — це Старомайорське, напрямок на Бердянськ та Маріуполь. Наше завдання цього наступу на півдні — це вийти на узбережжя Азовського моря, щоб перекрити можливість для росіян постачати все, що необхідно до Криму, а й тим військам, які перебувають біля Криму. Якщо нам не вдасться за три тижні, як прогнозує Інститут дослідження війни, наші американські та британські союзники, то, як мінімум, ми маємо вийти на рубежі, щоб можна було тримати всі ці дороги сушею вздовж Азовського моря під нашим вогневим контролем”, — сказав Гетьман.

За його інформацією, в активних наступальних діях за цими напрямками використовують до 100 одиниць танків, зокрема й Leopard, броньовані машини Bradley. Гетьман зазначив, що за першими дуже обережними офіційними повідомленнями першу лінію оборони вже прорвано.

"Ми просуваємося далі і є всі передумови, що ми вийдемо на другу лінію, теж вона буде прорвана. Там панічні настрої у російських військовослужбовців. І тоді мета цього наступу буде досягнута. Одна з цілей, як мінімум, — це вихід на узбережжя Азовського моря”, — сказав військовий аналітик.

Він нагадав, що раніше Сили оборони України готувалися до просування та зробили все необхідне для знекровлення логістики армії РФ.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що третя стадія контрнаступу ЗСУ ще не почалася. Українські бійці ще не задіяли основні ударні підрозділи для участі в цій операції.

Наталія Гуменюк зазначила, що Росія накопичують сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону України.

Також у ЗСУ попереджають про нові атаки росіян. Протягом наступних днів можливі масовані удари армії Російської Федерації. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння.

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