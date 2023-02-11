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Перша партія гармат від Литви вже прибула до України (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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1397
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Перша партія гармат від Литви вже прибула до України (фото)

Фото: Getty Images

До України прибула перша партія зенітних гармат L-70 від Литви.

Перша партія шведських зенітних гармат L-70 вже прибула до України в рамках військової допомоги з боку Литви. 

Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які допоможуть захистити критичну інфраструктури, вже прибула до України", - написав Анушаускас у Twitter.

Нагадаємо, 19 січня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про намір передати Україні два вертольоти Mi-8, зенітні установки L-70 і боєприпаси. Загальна вартість пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

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Дата публікації
Перегляди
1397
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