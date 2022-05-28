Перша партія лендлізу від США вже в Європі, а "Гарпуни" допоможуть відіграти російські кораблі - Жданов

Воєнний експерт розказав, коли прийде перша партія лендлізу і коли слід чекати основних конвоїв.

Перша партія лендлізу від США вже в Європі, а "Гарпуни" допоможуть відіграти російські кораблі.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі інформаційного марафону.

Ведучий: Резніков (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.) заявив про те, що нові самохідні артилерійські установки зі США приїхали вже працювати на фронті. Крім цього, протикорабельні ракети "Гарпун" від Данії мають надійти до України. Як це може змінити розклад сил і що це дасть українському війську?

Жданов: Щодо "Гарпунів" (Harpoon) - це дає впевненість того, що ми будемо відкривати Чорноморську акваторію вздовж нашого всього узбережжя, на всю дальність пуску цих систем. Чому так кажу? Там три ракети є - 90, 120 і 280 кілометрів. От які ракети дадуть, на ту дальність ми зможемо тримати на дистанції ескадру Чорноморського флоту РФ. Що стосується артилерії, яка заходить, там, пан Резніков сказав, самохідні гаубиці М109. Ця артилерія більш точна, ніж та, яка у нас є. І до неї дають більшу кількість боєприпасів, ніж ми можемо використовувати сьогодні. Тому це нам дасть вогневу перевагу. І навіть незначна кількість буде вирівнювати ситуацію на нашу користь хоча б на одному напрямку, особливо як зараз навколо Сєвєродонецька.

Ведучий: ще не йдеться про тотальну перевагу, тотальне насичення ЗСУ достатнім озброєнням?

Жданов: Оце все, що сьогодні надходить до України, це допомога від країн-партнерів. А лендліз почне надходити... ну, перша партія лендлізу повинна почати надходити десь за тиждень-два. Чому? тому що перше судно з озброєнням для України вже прибуло до Швеції - це було вчорашнє повідомлення шведських ЗМІ. Коли прийдуть основні конвої, от тоді - так, це буде тижнів за три-чотири.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня очікує позитивних новин від західних партнерів щодо постачання зброї. Зеленський наголосив, що українська влада щодня працює над посиленням постачання озброєння для боротьби проти ворога.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

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