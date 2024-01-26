Перша партія з 2 020 денних FPV-дронів, придбаних у межах «Операція «Єдність 2: Новорічний салют», готується до відправки

«Операція «Єдність» – спільний проєкт UNITED24, «Повернись живим» та Monobank, один із найбільших донатів на який поступило за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Наразі дрони обладнують боєприпасами українського виробництва вагою до 4 кг, після чого відправлять на фронт.

«Далі – чекаємо 3 000 дронів-камікадзе з тепловізійною оптикою. Їх також укомплектують «українськими подарунками» та відправлять на найгарячіші напрямки», – повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Один із найбільших донатів на закупівлю FPV-дронів надійшов за сприяння Favbet Foundation. Мова йде про 20 млн грн на обидва збори – Операція «Єдність» та Операція «Єдність 2: Новорічний салют».

Нагадаємо, благодійний фонд Favbet Foundation системно підтримує Збройні Сили України з першого дня повномасштабного вторгнення.

Загалом з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, створеного Андрієм Матюхою, отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного, а також сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, далекомірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Станом на січень 2024 року за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано допомогу на 210 млн грн.