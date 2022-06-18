Перша повномасштабна кібервійна: у Держзв’язку прокоментували російське вторгнення

Напад Росії на Україну 24 лютого став першою у світі повномасштабною кібервійною.

Про це заявив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Про це з посиланням на Атлантичну раду США пише Укрінформ.

«Нинішня війна підтвердила, що хоча російські хакери часто діють поза офіційними держструктурами, вони глибоко інтегровані в апарат безпеки країни, і їхня робота тісно координується з іншими військовими операціями», - зазначив він.

За його словами, подібно до воєнних найманців, таких як, наприклад, «група Вагнера», хакери являють собою неофіційну, але важливу частину наступальних можливостей сучасної Росії.

Щиголь нагадав, що за місяць до початку нинішнього вторгнення хакери піддали Україну потужній кібератаці, покликаній послабити урядові структури й підготувати ґрунт для майбутнього наступу. Об'єктами атаки стали, зокрема, найважливіші об'єкти інфраструктури.

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Протягом війни атакам піддавалися енергетичні й комунальні підприємства, лікарні та служби швидкого реагування, гуманітарні організації.

Нагадаємо, що у МЗС РФ звинуватили країни Заходу в кібератаках на критичну інфраструктуру та державні інституції Росії і попередили про "непередбачувані наслідки".

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