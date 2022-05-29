Перша публічна поїздка Зеленського за час війни за межі Київщини: в ОП розповіли деталі (фото)

Український президент вперше за час воєнних дій в країні публічно здійснив робочу поїздку. Глава держави відвідав передову на Харківщині та зустрівся з українськими військовими.
Після цього провів робочу народу щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, під час якої заслухав представників місцевої та обласної влади про ситуацію із руйнуваннями, завданими російськими військовими.
Про це йдеться на сайті президента.
Зокрема, голова Харківської ОВА поінформував, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників. Він додав, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.
У межах робочої поїздки Володимир Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова, а також адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку РФ.
Як наголошує пресслужба Офісу президента, під час наради Зеленський запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду. Глава держави висловив ініціативу, щоб прибрати панельні будинки по всій країні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїхав на передову до Харківської області і зустрівся з українськими військовими та нагородив військовослужбовців Збройних Сил Україних. Дату візиту з міркувань безпеки не повідомляють.
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