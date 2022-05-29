Перша публічна поїздка Зеленського за час війни за межі Київщини: в ОП розповіли деталі (фото)

Перша публічна поїздка Зеленського за час війни за межі Київщини: в ОП розповіли деталі (фото)

Український президент вперше за час воєнних дій в країні публічно здійснив робочу поїздку. Глава держави відвідав передову на Харківщині та зустрівся з українськими військовими.

Після цього провів робочу народу щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, під час якої заслухав представників місцевої та обласної влади про ситуацію із руйнуваннями, завданими російськими військовими.

Про це йдеться на сайті президента.

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Зокрема, голова Харківської ОВА поінформував, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників. Він додав, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова, а також адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку РФ.

Як наголошує пресслужба Офісу президента, під час наради Зеленський запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду. Глава держави висловив ініціативу, щоб прибрати панельні будинки по всій країні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїхав на передову до Харківської області і зустрівся з українськими військовими та нагородив військовослужбовців Збройних Сил Україних. Дату візиту з міркувань безпеки не повідомляють.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Харківщині

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