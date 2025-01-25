Перша в історії наземна атака дронів: як змінилося обличчя сучасної війни в Україні

Наземні дрони можуть виконувати весь спектр завдань штурмової групи, включно зі спостереженням, розмінуванням та веденням вогню прямим наведенням.

У грудні 2024 року Україна успішно провела масовану атаку на російські позиції під Харковом з використанням наземних і повітряних безпілотників різних типів. За словами представника України, який виступав цього тижня на Міжнародній конференції з бронетанкової техніки (IAV), це була перша в історії подібна операція без участі пілотованої техніки та піхоти.

Про це пише Breaking Defense.

"На землі не було жодних пілотованих платформ і жодного черевика", – йдеться у статті.

У грудневій операції використовувалися виключно озброєні безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та ударні FPV-дрони. UGV виконували весь спектр завдань, який зазвичай виконують штурмові групи — спостереження, розмінування та ведення вогню прямим наведенням, за підтримки FPV-дронів з повітря.

"Тактична повітряно-наземна операція є першим випадком безпілотної битви, яку вела одна зі сторін. Це був поворотний момент у зміні характеру конфлікту", – зазначив український чиновник.

Він наголосив, що Україна сьогодні стикається з тим, з чим "НАТО може зіткнутися завтра".

"Українські військові продовжують робити ставку на технології для створення бойової маси. Ми отримали максимум користі з промислового відставання, перетворивши Україну на горнило інновацій", — додав спікер.

Факт проведення безпілотної атаки у грудні підтвердила Національна гвардія України. Її представник повідомив, що для проведення штурму біля села Липці було використано десятки бойових наземних безпілотників, оснащених кулеметами.

Пол Клейтон, директор з промислового партнерства у компанії Milrem Robotics, яка виробляє БПЛА, розповів, що Україна намагається використовувати безпілотники у максимально можливій кількості операцій.

"Якщо [російські сили – ред.] знищили один [UGV – ред.], на його місце прийде інший", – пояснив Клейтон українську тактику, спрямовану на збереження життів солдатів.

Він також припустив, що безпілотні наземні апарати спеціально використовуються для порушення роботи або знищення вузлів управління та контролю супротивника. Хоча для використання UGV є певні обмеження.

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"Зимове бездоріжжя критично впливає на тактичні, оперативні та навіть стратегічні операції. Багнюка серйозно обмежує позашляхову мобільність, робить колісні машини практично марними та ускладнює роботу гусеничних машин в екстремальних умовах", — пояснив експерт з дронів.

Крім того, за словами Клейтона, UGV дуже вразливі до сучасних засобів РЕБ.

"Це створює серйозні проблеми для дронових атак, включаючи їх контроль та ефективність. Частоти, на яких працюють дрони, постійно змінюються. Групи розвідки та РЕБ повинні зберігати пильність, щоб виявляти та протидіяти новим прийнятим частотам противника. Необхідно швидко виявляти та усувати зниження ефективності глушилки ", — додав він.

Крім того, Клейтон вважає, що ефективність операції можна суттєво підвищити, якщо є можливість під час операції використовувати укріплені позиції для наземних безпілотників.

З 2022 року загалом 15 UGV THeMIS, вироблених компанією Клейтона, використовувалися українською армією для транспортування вантажів та евакуації поранених. Але зараз надходять додаткові замовлення на бойові UGV, оснащені протитанковою зброєю, розвідувальним обладнанням та ретрансляторами. Цього року компанія планує відправити в Україну понад 200 безпілотних наземних транспортних засобів бойового та розвідувального призначення.

Нагадаємо, Forbes розповів про російські дрони-шпигуни з бамбука. Хоча ці пристрої можна легко виявити і знищити, вони також швидко замінюються. Це робить їх ефективним та економічно вигідним інвентарем у сучасній війні.

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