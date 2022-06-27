Перша виставка за кордоном: європейцям покажуть знищену російську техніку в Україні (фото)

В одному з міст Європи стартує виставка знищеної ЗСУ техніки окупантів, яку Путін кинув до України задля знищення і захоплення незалежної держави.
Виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час героїчної відсічі повномасштабного нападу путінської армії, покажуть у польській Варшаві. Покази стартують вже сьогодні, 27 червня.
Про це інформує Міноборони України.
Усі охочі зможуть побачити виставку "За нашу і вашу свободу" на Замковій площі Варшави. На виставці будуть представлені знищені або захоплені силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.
У переліку, зокрема:
- основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений Силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);
- 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ "Краб");
- зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).
Зазначається, що це перша подібна виставка за межами України. Її організували Міністерство оборони України та Канцелярія прем’єр-міністра Республіки Польща.
Раніше у посольстві України в Індії організували виставку про війну Росії проти українців.
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