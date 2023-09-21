Перша за пів року атака РФ по енергооб'єктах: Ігнат пояснив, що це означає

Цьогоріч у росіян менші запаси ракет, ніж були минулоріч, зазначили у розвідці.

У четвер, 21 червня, Росія завдала удару по енергетичних об'єктах після 6-місячної перерви, а напередні вдарила по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Це може свідчити, то об'єкти паливно-енергетичного сектору будуть ціллю ворога.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових", - сказав речник.

Юсов наголосив, що цьогоріч у росіян менші запаси ракет, ніж були минулоріч, але, попри це потрібно все одно серйозно готуватися до майбутніх атак, зокрема покращувати систему ППО.

"Це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях", - наголосив він.

Як повідомляли раніше в "Укренерго", 21 вересня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого у деяких областях не було світла.

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