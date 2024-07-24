Перше інтерв’ю Сирського для Заходу: що головком розповів про фронт, втрати і мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав своє перше інтерв’ю західному виданню. У розмові з журналістами The Guardian генерал-полковник розповів про загрозу прориву ворога на Харківщині та Сумщині; описав сили ворога, його та українські втрати; висловився про роль дронів на фронті та пояснив необхідність мобілізації.

ТСН.ua зібрав головні заяви Сирського в інтерв’ю для The Guardian.

Загроза прориву на Харківщині та Сумщині

Сирський повідомив, що російські окупанти на Харківщині намагаються потіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Намагається ворог прорватися і на Сумщині. Однак сили оборони України завдають ворогу відчутних втрат.

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Головком відповів на запитання, чи можна стримати ворога:

"Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів".

Як приклад він навів останню спробу загарбників захопити Харків і сусідню Сумську область.

"Це не вдалося. Спроба Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана", – зазначив генерал-лейтенант.

Він також описав повзучі перемоги ворога як "тактичні", тобто це локальні досягнення, а не "оперативний" прорив, як-от захоплення великого міста. Як запевнив Сирський "в принципі, противник не зробив істотного прогресу".

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Сирський – про сили російських військ

Головком ЗСУ зазначив, що у російських військ усього більше: танків, БМП, солдатів. За даними Сирського, початкові російські 100 тис. військових із сил вторгнення зросли до 520 тис. бійців із ціллю до кінця 2024 року – 690 тис. Цифри щодо українських сил командувач не назвав.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню (росіян – ред.) користь", — сказав Сирський.

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Від 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі – від 1700 до 3500; артилерійських систем – втричі, а бронетранспортерів – від 4500 до 8900.

"Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", – зазначив геенрал-лейтенант.

Втрати РФ та України

"Втрати Кремля були втричі більші, ніж українські, а на окремих напрямках навіть ще більші. Їхня кількість вбитих набагато більша", – повідомив Сирський.

Водночас він не назвав конкретних цифр, пояснивши, що втрати є "делікатним питанням" в українському суспільстві". І це тема, якою може скористатися Москва.

Головком ЗСУ також порівняв свою тактику на полі бою з тактикою, яку використовували російські командири, відомі тим, що жертвували величезною кількістю піхоти, щоб здобути "100-200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть"– сказав Сирський.

Він додав, що не бажає "досягати цілей будь-якою ціною" або кинути своїх людей на "марні атаки". Тож іноді доводилося переходити на "вигідніші позиції".

Втрати РФ на фронті / Фото: Associated Press

Удари дронами по ворогу

Головком повідомив, що Сили оборони України за допомогою дронів-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури на території Росії. Усі ці об’єкти були пов’язані з військовою логістикою: це заводи, склади палива і боєприпасів.

Сирський також нагадав, що морські дрони потопили близько третини Чорноморського флоту Росії: "Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких суден – могилою". Саме тому, за словами генерал-лейтенанта, РФ була змушена "повністю вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак".

Український морський дрон Sea Baby з назвою "Авдіївка" / Скриншот з відео

Сирський висловився про мобілізацію

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Сирський повідомив, що без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбиття російської агресії. Він додав, що Росія примножує свої сухопутні війська, тому Україна потребує мобілізаційного процесу.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок", – зазначив головком ЗСУ.

Він закликав взяти участь у захисті країни тих українців, які перебувають зараз проживають за кордоном:

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання".

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