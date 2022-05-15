"Перше важке озброєння від Берліна": у Німеччині українські військові опановують самохідні гаубиці

"Перше важке озброєння від Берліна": у Німеччині українські військові опановують самохідні гаубиці

У Німеччині українські військові вчаться використовувати самохідні гаубиці. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна.

У Німеччині розпочались тренування українських військових, де вони опановують використання самохідних артилерійських установок 155-го калібру.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це надзвичайно важливий момент у наших відносинах, тому що це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні. Вже незабаром ці самохідні гаубиці будуть громити ворога, який ступив на нашу землю», — наголосив він.

Кулеба наголосив, що перший психологічний бар'єр подолано, і він почав обговорювати з німецькими колегами наступні типи озброєнь, які передадуть Києву. Однак міністр наголосив: остаточне рішення, що та коли зможуть передати Україні, — за ФРН.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання союзниками озброєння Україні допоможе запобігти моторошним злочинам російських окупантів в нашій країні.