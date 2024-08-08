Перше вторгнення в Росію від Другої світової війни: що показала Курська операція — Bloomberg

Операція в Курській області РФ, під час якої було здійснено прорив кордону та заглиблення військових підрозділів на територію держави-агресорки, може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо “ескалації”.

Про це пише у четвер, 8 серпня, видання Bloomberg.

Ця операція, яку у виданні називають першим вторгненням іноземної армії на територію Росії від часів Другої світової війни, показала світові крихкість російської прикордонної оборони і підняла бойовий дух українців. Прорив кордону також підірвав ретельно вибудуваний Кремлем образ Путіна як "захисника простих росіян", оскільки війна, яку він почав в Україні, тепер все більше перекидається на Росію.

"Для України це, найімовірніше, підкріпить аргументи Києва про те, що союзники США і Європи не повинні боятися загроз ескалації з боку Кремля, і що Україні слід дозволити вести боротьбу з Путіним будь-яким способом, який вона вважатиме за потрібне, щоб прискорити закінчення війни", - вважають аналітики Bloomberg.

У виданні припустили, що серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це маневр, який має відволікти російські сили від фронту та зменшити тиск на лінію оборони України.

"Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності", - йдеться у публікації.

Військове командування Сил оборони України наразі не коментувало операцію або її цілі.

Нагадаємо, станом на 7 серпня Росія могла втратити контроль над територією у 350 квадратних кілометрів у Курській області.

Під час боїв у Курській області у полон потрапили російські строковики

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