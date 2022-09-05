Перше засідання уряду 24 лютого: як Кабмін розділили на дві частини і чому Верещук сварилась із Шмигалем

В день повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого 2022 року, уряд зібрався близько 11-ї ранку.

Членів Кабміну зібрав на селекторну нараду через захищений відеозв'язок прем'єр Денис Шмигаль.

"Українська правда" реконструювала події в Україні в останні дві доби перед вторгненням та розповіла, як українська держава пережила перші години російської навали.

Прем'єр прийшов з уже готовим рішенням: задля збереження керованості країни Кабмін розділять на дві частини. Спершу він оголосив список тих, хто має залишитися в Києві: міністри внутрішніх справ, охорони здоров'я, інфраструктури, енергетики, оборони.

Інша, більша, частина уряду мала того ж дня виїхати спеціальним потягом до одного з відносно безпечних західних регіонів країни.

"Ви – основний склад, у вас буде кворум на ухвалення рішень", – сказав прем'єр у камеру спецзв'язку.

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раптом перервала прем'єр-міністра, заперечивши можливість того, що вона має кудись їхати: "Я не збираюся нікуди їхати. Що я буду там робити?"

Натомість Шмигаль спокійно пояснив, що це рішення президента.

"То я і говоритиму з президентом", – ще емоційніше відрізала Верещук і таки залишилася у столиці.

Відповідальним за евакуацію Кабміну прем'єр разом із президентом обрали міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Після селектору міністри, які виїжджали, створили чат у WhatsApp під назвою "24 лютого". Там вони переписувалися про свою роботу в екзилі.

Аби вивезти всіх потрібних урядовців, їхні сім'ї та документацію, Чернишов з Кубраковим домовилися виділити одразу два окремі потяги. Перший виїжджав із Центрального вокзалу о 14:00, другий – о 16:00.

Нагадаємо, перша леді розповіла, як війна змінила стосунки із Зеленським.

Читайте також: