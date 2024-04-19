Перше збиття російського Ту-22М3: як це змінить фронт і скільки таких літаків залишилось в РФ

Збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 та ракет Х-22 є свідченням того, що Україна нарощує свої оборонні спроможності. Тепер ЗСУ здатні завдавати ударів по віддалених цілях і створювати реальну загрозу для ворожої стратегічної авіації.

Збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 свідчить про розширення можливостей українських Сил оборони. Тепер ЗСУ можуть діставати все далі й становити загрозу для ворожої стратегічної авіації.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

Що означає знищення Ту-22МЗ

За словами експерта, те, що Україна збільшує й розширює свої спроможності свідчать, зокрема, нещодавні удари по аеродрому в Джанкої, по російських радарах у Мордовії й Брянській області, а тепер ще збиття літака Ту-22МЗ.

"Це все говорить про те, що збільшуються наші спроможності. Як наслідок - ми можемо діставати набагато далі й загрожувати вже і стратегічній авіації при чому не тільки в повітрі, а більше на землі. Тому що аеродром в "Оленьї" тепер не є недосяжною ціллю для українських дронів, які, я думаю, будуть застосовані", - сказав Мусієнко.

На його думку, все це разом є системною роботою для того, щоб протидіяти, зокрема, стратегічній авіації, аби російські "Тушки" не підлітали близько до України.

"Мова йде про Ту-22М3. Оскільки Ту-95, на жаль, вони ще можуть застосовувати, це ще далеко. Але по Ту-95 рішення будуть в тому, щоб уразити їх саме на аеродромах", - вважає Мусієнко.

Перші збиття ракет Х-22

Експерт також наголошує, перші збиття Україною ракет Х-22 свідчить про те, що попри нестачу систем ППО наші захисники вживають заходів, щоб збивати такі цілі в межах доступних можливостей.

"Зараз українськими Силами оборони, поки ми чекаємо від наших партнерів підтримку, застосовуються різні засоби, зокрема протидії системам РЕБ, і дронам, і окремим ракетам, зокрема Х-22. Це вже таке комплексне рішення не тільки партнерів, а й України, яка створює додаткові можливості, щоб ці ракети можна було вражати. Тобто поки ми чекаємо допомоги й більшої кількості систем від наших друзів, ми ще й застосовуємо свої можливості", - каже Мусієнко.

Чи стане менше російських ракетних атак

На питання, чи очікувати українцям на зменшення масованих ракетних атак після збиття ворожого Ту-22М3 та ракет Х-22, експерт відповів, що тут радше варто говорити про те, що вживатимемо дій, аби такі атаки мінімізувати.

"Я думаю буде робитися все, щоб наслідки від цих масованих атак були не настільки значними. Щоб мінімізувати їх. Оце буде робитися точно. На жаль, ми ще не можемо в повній мірі убезпечитися від таких атак, але відповідна робота все ж ведеться", - підсумував Мусієнко.

Скільки літаків Ту-22МЗ ще залишилося в Росії

Ще у серпні 2023 року очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав Буданов.

Тож після знищення чергового російського Ту-22МЗ 19 квітня, таких повітряних суден в РФ залишилося обмаль.

Знищення російського Ту-22МЗ 19 квітня: що відомо

У ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БПЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ліквідація відбулась під час виконання літаком бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що двох льотчиків російського військового літака Ту-22М3 доправили до медзакладів. З місця події евакуювали ще одного льотчика, який вижив, але невдовзі помер. Тривали пошуки четвертого члена екіпажу.

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