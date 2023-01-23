"Перші 10 днів війни думали про поділ України": у Польщі стався скандал через заяви екскерівника МЗС

Колишній очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що правляча партія Польщі у перші 10 днів війни ймовірно думала над тим, щоб взяти участь у поділі України.

Про це пише польське видання wprost.

Сікорський заявив, що правляча партія Польщі "Право і справедливість" у перші 10 днів повномасштабної війни Росії проти України ймовірно думала над тим, щоб взяти участь у поділі нашої держави.

" Я думаю, що був момент вагань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як все буде, що, можливо, Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, все могло б бути інакше", - заявив польський дипломат.

Висловлювання Сікорського спричинило скандал у Польщі. Радослав Фогель з партії "Право і справедливість" звинуватив польського дипломата у поширенні наративів Кремля. Інші представники політичних сил Польщі навіть поцікавились, чи "Сікорський зробив свою заяву у тверезому стані".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Сікорського перепросити за свої слова.

"Заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди. Ексміністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського", - написав Моравецький.

Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy.



Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. https://t.co/REq6KiV7Av — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 23, 2023

На це йому Сікорський відповів, що нібито влада Польщі на чолі з Качинським пропонувала Зеленському "ввести свої війська в західні області України, від чого український президент відмовився".

Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Ukrainie. My odrzuciliśmy aluzje Putina i ofertę Żirinowskiego. Ale Pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew NATO propozycję wejścia wojsk na zach. Ukrainę, którą Żełenski stanowczo odrzucił.

I to wy daliście pożywkę rosyjskiej propagandzie. — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) January 23, 2023

Заяви російської пропаганди про те, що "Польща хоче окупувати Україну"

Російська пропаганда від початку повномасштабної війни проти України постійно поширювала фейки про те, що Польща може "захопити західну частину України". Так, у квітні російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планувала захопити західні області України приводом травневих військових навчань, а до червня Україну нібито могли "поділити".

Цей наратив поширювали також диктатор Путін та його поплічники.

Насправді Польща активно підтримує Україну від перших днів війни та передає нашій державі озброєння, зокрема гаубиці та бронетехніку. Саме Польща зараз активно виступає за те, щоб передати ЗСУ німецькі танки.

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