Перші 10 росіян звернулися за візами: у МЗС відповіли, чи впустять їх до України

Станом на 11 липня лише десятеро росіян попросили візи для в'їзду до України.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко, інформує "Суспільне".

За його словами, у перший тиждень від початку дії візового режиму із Росією консули не отримали жодного звернення від росіян на отримання візи. За другий тиждень з’явилося десять візових анкет.

"Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи — на возз’єднання з родиною", — повідомив Ніколенко.

Речник МЗС уточнив, що усі росіяни подавали документи в українських дипустановах за кордоном, оскільки в Росії відповідні центри ще не запрацювали. Йдеться про Німеччину, Польщу, Киргизстан та Угорщину.

За словами Ніколенка, розглядати документи будуть довше, ніж передбачає порядок стандартної візової процедури у 10 днів

"Враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим, ніж 10 днів. Ми розуміємо, що рішення про візовий режим покликане гарантувати нашу національну безпеку, тому до аплікантів буде застосовано посилену перевірку, щоби в розгляді інформації, яку подають громадяни Росії, могли б взяти участь і інші компетентні органи України, аби точно перевірити, що людина не становить загрози нашій безпеці", — підсумував він.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Уряд скасував дію міжурядової угоди ще 1997 року про безвізовий режим. Тож аби приїхати до України, росіяни мають отримати візу. Від початку вторгнення українське посольство та консульства в Росії не працюють - зробити це можна через компанію-міжнародного оператора, яка має представництва у 8 російських містах.

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