Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції «Єдність» уже доставлені в Україну – Федоров

Перша партія у понад 5000 дронів-камікадзе вже в Україні. Її придбали завдяки Операції «Єдність» – спільному збору UNITED24, фонду «Повернись живим» та monobank, повідомив Віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

«Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000», – повідомив Федоров.

Найбільший приватний донат проєкт отримав за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

«FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проєкту «Операція «Єдність» і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника», – наголосив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation, проєкт Операція "Єдність" отримав 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Раніше також придбано 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».