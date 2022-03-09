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Евакуаційна колона з Енергодара доїхала до Запоріжжя (фото)

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Евакуаційна колона з Енергодара доїхала до Запоріжжя (фото)

Люди на автівках вже теж доїхали до кінцевого місця призначення.

Евакуаційні автобуси з міста Енергодар доїхали до Запоріжжя.

Про це повідомили міський голова Дмитро Орлов та ДСНС..

"Енергодарці, які евакуювалися сьогодні "зеленим коридором" Енергодар-Запоріжжя, прибули до зазначеного пункту призначення. Громадяни на особистому транспорті теж вже підтягуються до передмістя. Видихаємо на сьогодні", - повідомив міський голова.

Всього було евакуйовано більше 600 жінок та дітей. Їх вже розміщують та обігрівають в Запоріжжі.

Зазначимо, перша евакуаційна колона з Енергодара вирушила сьогодні близько 13:30. Першою чергою з міста вивозили жінок, дітей та людей похилого віку. Колона з мирними жителями доїхала до Васильківського району та лише через три години змогла поїхати далі.

До Енергодара мали також привезти гуманітарний вантаж. Втім, російські окупанти не пропустили гуманітарну допомогу з ліками та продуктами.

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Евакуація з Енергодару / ©
Евакуація з Енергодару

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