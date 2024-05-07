Перші чотири місяці 2024 року виявилися "найнапруженішими" в 10-річній війні Росії - ЗМІ

Американське видання Newsweek вважає, що перші чотири місяці 2024 року виявилися одними з найважчих за два роки великої війни України з Росією і, можливо, "найнапруженішими" в 10-річній війні.

Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

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"Київські війська залишаються в тилу по всій лінії фронту, стикаючись із відновленою російською армією, яку підтримує економіка, переведена на військову основу за допомогою масової китайської допомоги. Західні прихильники України не поспішали з наданням зброї та не вагалися вести ширшу боротьбу з Росією. Відволікаючись і розділений низкою виборів, Західний блок України йде по швах", - стверджують автори журналу.

Припускають, що цей рік буде важким для України "після її невтішного наступу 2023 року". Журналісти наводять цитату Кусті Салма, постійного секретаря міністерства оборони Естонії.

"Їм (Україні - ред.) потрібно взяти на себе оборону, їм потрібно її відшліфувати", - сказав він.

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"Цей рік ще може виявитися для України темною ніччю перед світанком"

Водночас у виданні наголошують, що "цей рік ще може виявитися для України темною ніччю перед світанком", якщо Захід посилить військову підтримку.

" Поточний невпинний наступ закладає основу для очікуваної нової літньої кампанії. Серед потенційних цілей нового наступу - донецьке місто Часів Яр, яке вже перебуває на лінії фронту і може навіть впасти до літа, і харківське місто Куп’янськ, життєво важливі ворота до другого міста України Харкова", - йдеться на сайті.

Путін може сподіватися виграти простір для паузи, завоювавши весь Донецьк і Луганськ, які довгий час "перебували в центрі його проєкту демонтажу українського суверенітету".

"На сьогодні вони хочуть отримати як мінімум Донецьк і Луганськ. Проблема в тому, що Кремль претендує на Херсонську та Запорізьку області також як на територію Росії", - зауважив російський військовий аналітик і запрошений науковець у Школі права та дипломатії Флетчера Павло Лузін.

Тим часом, як підкреслює видання, Київ намагатиметься максимально порушити російські комунікації, логістику та промисловість. Так, удари безпілотників великої дальності по цілях всередині Росії стали звичним явищем.

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