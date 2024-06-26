Перші години після обміну: який вигляд мають захисники України – щемливі фото

У ДПСУ показали українських захисників після російського полону.
Україна 25 червня здійснила черговий обмін полоненими – додому повернулися 90 воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише.
Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Державна прикордонна служба показала фото захисників України після російського полону.
"Перші години після обміну. Далі: зустрічі з рідними, реабілітація та можливість знову дихати свободою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 червня Україна повернула тіла 254 полеглих захисників (фото).
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