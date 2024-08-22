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"Перші кадри з наступу у повному розпалі": штурмовики натякнули на гарні новини з Харківщини

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"Перші кадри з наступу у повному розпалі": штурмовики натякнули на гарні новини з Харківщини

Бійці Третьої штурмової бригади натякнули на гарні новини з Харківщини Фото: скрин відео

На відео можна побачити наземні атаки українських сил проти військ противника.

Бійці Третьої штурмової бригади натякнули на гарні новини з Харківщини.

Про це штурмовики написали вдень 22 серпня і додали відео з місця подій.

Третя окрема штурмова бригада пообіцяла "хороші новини" з Харківської області.

У пресслужбі бригади показали відео, на якому, як зазначається, видно "перші кадри з наступу у повному розпалі".

"Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом", - зазначили у Третій штурмовій.

Результати ударів української армії фіксували дрони з повітря. Ба більше, військові показали, як за полем бою стежать вищі командири та віддають накази.

Водночас заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін заявив, що бригада має "хороші новини на своєму напрямку".

"В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту. Станом на ранок 22 серпня на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. 

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