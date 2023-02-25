Перші Leopard 2 вже в Україні: Резніков та Шмигаль проінспектували танки, а експерт розповів про переваги

В Україні показали перші чотири танки, які 24 лютого прибули до України з Польщі.

У п'ятницю, 24 лютого, до України з Польщі прибули перші чотири німецькі бойові танки Leopard 2.

Танки Leopard 2 вважають наймасовішими в арміях країн НАТО, їх називають одними з найдорожчих у світі. За словами військових, ця надсучасна військова техніка точно змінять ситуацію на фронті і допоможе українській армії розпочати контрнаступ, йдеться в сюжеті ТСН.

Основною перевагою німецьких танків є те, що у порівнянні з танками, які має на озброєнні Росія, вони в рази кращі і в захисті, і в озброєні, і головне – у влучності.

Міністр оборони Олексій Резніков разом із прем'єром Денисом Шмигалем провели короткий огляд німецьких танків. Так, Олексій Резніков побував всередині бойової машини.

"Перепрошую, де тут дорога на Москву", - жартома польською мовою запитав міністр оборони.

Але на Москву йти на "Леопардах" ніхто не збирається. Україна цими танками відвойовуватиме виключно своє.

Українські танкісти, навчені на "леопардах" вже готові вступати у бій. І переваг у таких панцерників, над тими, що використовує Росія – просто безліч. І одна із найголовніших – збереження життя екіпажу. У цьому допоможе не лише набагато міцніша броня, а і в рази краща маневреність. Адже ці танки здатні швидко відступити із зони вогневого ураження.

Як пояснює експрес-оглядач DEFENCE EXPRESS Олег Катков, західні танки мають довгі реверсні передачі, швидкість заднього ходу складає 30-40 кілометрів, для розуміння Т-72, або будь-який танк на його базі – там швидкість складає 4-5 кілометрів заднього ходу.

Тепловізори та лазерні далекоміри у "Леопардах" теж тут більш модернізовані. Експерти переконують, таке обладнання дозволяє виявляти ворога раніше, ніж це можливо наприклад в танку Т-72. Також у "Леопарда 2" покращена система управління і ведення бою. Простіше кажучи – у танку є мінікомп'ютер, який з'єднується з іншими своїми підрозділами – отримує точні gps-координати ворога і б'є із блискавичною точністю.

"За рахунок власних прицільних оглядових пристроїв так і за рахунок інтеграції до систем управління війська, коли командир бачить ситуацію на полі бою на планшеті, де помічено, де хто перебуває і вся ця ситуація на ньому змінюється в динаміці. Також Леопарди мають вдалу підвіску і тому вміють прицільно стріляти і вражати ціль на відстані до 30 кілометрів на годину навіть під час руху по повному бездоріжжю", - пояснив Олег Катков.

Українська армія у першій найближчій хвилі очікує до 140 західних танків.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини заявило, що передасть Україні 18 своїх основних бойових танків Leopard 2 А6, а не 14 – як обіцяла раніше.

Швеція у новому пакеті допомоги надасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk, а також німецькі танки Leopard 2.

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