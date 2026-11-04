Перші морози вже на порозі: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Мороз / © pexels.com

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В Україні у четвер, 5 листопада, очікується холодна та вітряна погода. Вночі температура опуститься нижче нуля, а вдень у деяких регіонах пориви вітру можуть досягати штормових значень. Водночас істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозом, найближчої ночі в Україні очікуються вже не заморозки, а невеликий мороз. Температура повітря становитиме від 0 до 3 градусів морозу, лише на сході та півдні буде тепліше — від +1 до +4 градусів.

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Удень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+8 градусів, однак відчуття холоду посилюватиме рвучкий вітер.

Його пориви сягатимуть 10–14 м/с, а місцями можуть перевищувати 15 м/с, досягаючи штормових значень.

«Ви зрозуміли — перші шапки та шалики обов'язково!» — жартома зауважила синоптикиня.

Погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому переважатиме суха погода. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ.

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Погода в Києві 5 листопада

У столиці найближчої ночі температура коливатиметься близько нуля, місцями можливий невеликий мороз.

Опадів у Києві не прогнозують, проте збережеться сильний поривчастий вітер.

Діденко окремо звернулася до автомобілістів із попередженням:

«Шановні водії, не зволікайте із заміною літньої гуми!»

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Якою буде погода в Україні до кінця тижня

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчими днями Україна залишатиметься під впливом антициклону та холодних повітряних мас із півночі Європи.

Через це вночі зберігатимуться невеликі морози, але істотних опадів переважно не очікується. Подекуди вночі та вранці можливий туман.

У п'ятницю, 6 листопада, температура становитиме від -1 до +4 градусів уночі та +5…+11 удень.

У суботу, 7 листопада, вночі прогнозують -2…+3 градуси, а вдень повітря прогріється до +6…+11.

У неділю, 8 листопада, нічна температура залишатиметься в межах -2…+3 градусів, проте вдень потеплішає до +7…+12.

Отже, після холодного й вітряного четверга температура поступово підвищуватиметься, а суха погода збережеться в більшості регіонів до кінця тижня.

Прогноз погоди — останні новини

Нагадаємо, до України прийшло похолодання, яке затримається щонайменше до 10 листопада. Після цього очікується потепління, однак разом із ним прийдуть і дощі.

Раніше ТСН.ua писав, що на початку листопада в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, воно розпочнеться 4 листопада, а в окремих регіонах 6–7 листопада можливий перший мокрий сніг.

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