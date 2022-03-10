Перші наслідки санкцій за війну в Україні: московський "Шереметьєво" закриває пасажирський термінал

Термінал D буде закритий.

Московський аеропорт "Шереметьєво" від 15 березня зупиняє роботу пасажирського терміналу D через запроваджені обмеження у сфері міжнародних авіаперевезень у зв'язку з нападом Росії на Україну. У "Шереметьєво" тепер працюватимуть лише два термінали.

Про це повідомили в аеропорту, пишуть росЗМІ.

"Міжнародний аеропорт Шереметьєво в умовах обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень та з метою оптимізації та концентрації виробничої діяльності у Північному термінальному комплексі (термінали В та С) зупиняє обслуговування пасажирів у терміналі D від 00:00 мск 15 березня поточного року", - сказано в повідомленні.

У терміналі F зараз триває реконструкція, термінал Е закрили ще під час пандемії. Працювати продовжать внутрішній термінал і міжнародний C.

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